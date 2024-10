Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Saronno di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che non supererà i 16,4°C. La presenza di nuvole e le precipitazioni previste influenzeranno notevolmente l’umidità, che si attesterà intorno al 91%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 12,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si coprirà completamente nel corso delle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 13,4°C a 15,9°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 75% e il 88%. Non si registreranno precipitazioni significative fino alle ore 11:00, quando inizieranno a manifestarsi piogge leggere.

Il pomeriggio si prevede piovoso, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno intorno ai 14,6°C e 14,4°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 90%. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti più sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 12,9 km/h.

Nella sera, le piogge continueranno, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 89%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 49 % 4.1 NNE max 4.2 Grecale 91 % 1017 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° prob. 11 % 4.2 NNO max 4 Maestrale 90 % 1016 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 4.2 N max 4 Tramontana 88 % 1017 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 5 % 0.5 SE max 2.2 Scirocco 77 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.88 mm 2.1 SE max 3.1 Scirocco 85 % 1018 hPa 15 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 2.09 mm 12.9 NNO max 31.2 Maestrale 91 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.61 mm 5.7 NNO max 13.2 Maestrale 92 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.34 mm 4 N max 6.8 Tramontana 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:26

