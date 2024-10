Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Saronno si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvole e piogge leggere, specialmente nelle prime ore della notte. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 11,9°C durante la notte, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli minimi. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,1 km/h e i 5,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni nordiche.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La temperatura si attesterà tra i 11,4°C e i 14,6°C, mantenendo una sensazione di fresco. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 7,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 70-90%, contribuendo a una sensazione di umidità nell’aria.

Nel pomeriggio, il meteo di Saronno presenterà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 13,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e le probabilità di pioggia si ridurranno, con assenza di precipitazioni. Il vento si farà sentire con una velocità che potrà raggiungere i 10,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-est. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 70-80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare leggermente. Le nuvole si faranno più sparse, con una copertura che scenderà al 60-66%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C e 11,4°C, con una sensazione di fresco accentuata dalla diminuzione della temperatura percepita. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 5,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno indicano una giornata prevalentemente nuvolosa e fresca, con piogge leggere nelle prime ore e un miglioramento delle condizioni meteo verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ di più, ma le previsioni meteo suggeriscono un cambiamento positivo all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.21 mm 3.9 NNO max 9.8 Maestrale 92 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.13 mm 4.7 E max 8.5 Levante 89 % 1006 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 30 % 1.5 ESE max 4 Scirocco 86 % 1008 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 21 % 4.6 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1009 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° prob. 32 % 9.2 SE max 8.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 23 % 7.7 SE max 7.8 Scirocco 77 % 1010 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.4 ESE max 6.3 Scirocco 86 % 1012 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 2.8 N max 4.1 Tramontana 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.