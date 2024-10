Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno all’82%, si prevede una transizione verso una mattina altrettanto serena.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e vivibile. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 42%. Queste condizioni favoriranno attività all’aperto e momenti di svago, grazie anche alla mancanza di nuvole e precipitazioni.

Il pomeriggio si presenterà con temperature massime di circa 17,2°C, mantenendo il cielo sereno e senza nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 40%, contribuendo a un comfort climatico ottimale. Non si prevedono variazioni significative nel tempo, quindi le condizioni rimarranno stabili e favorevoli.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino a raggiungere il 73%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 5 Ottobre a Saronno evidenziano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.1° perc. +9.3° Assenti 4.3 N max 5.1 Tramontana 82 % 1014 hPa 4 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.4 N max 5.1 Tramontana 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.4° Assenti 3.2 NNO max 4.8 Maestrale 66 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.2° perc. +14° Assenti 1.5 SO max 2.4 Libeccio 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 5.1 SSO max 3.5 Libeccio 41 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 4.7 S max 4.6 Ostro 47 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.3° perc. +12.3° Assenti 2 ESE max 3.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 3.8 NE max 4.5 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:51

