Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +11,2°C e umidità al 77%. Durante la mattina, si raggiungeranno i +17,6°C con una copertura nuvolosa minima. Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, toccando un massimo di +18,5°C. Tuttavia, in serata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e pioggia leggera, con temperature che scenderanno a +13,8°C. Sabato 12 Ottobre inizierà con pioggia leggera e temperature attorno ai +12,7°C, mentre Domenica 13 Ottobre porterà un cielo coperto e temperature fino a +18,8°C nel pomeriggio, con qualche schiarita.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +17,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 4,1 km/h e i 6,9 km/h, sempre da direzione Sud-Est. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 54% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ancora sereno, con temperature che toccheranno un massimo di +18,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, ci sarà un cambiamento significativo. A partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno, ma a partire dalle 21:00 si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e all’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a +13,8°C alle 21:00, con umidità che salirà fino all’83%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che raggiungeranno 0,11 mm entro le 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,4 km/h.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 95%, e l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo l’86%. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che toccheranno i 8,5 km/h.

Durante la mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C fino alle 09:00, senza variazioni significative. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono schiarite. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 3,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +17,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 3,2 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,9°C alle 21:00. L’umidità aumenterà fino all’80%, e la velocità del vento si manterrà molto bassa, attorno ai 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 94%, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 89%, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’81%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera schiarita, con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 36%, e l’umidità scenderà fino al 53%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +14,7°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà alta, al 77%, e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Saronno si presenterà con un inizio piovoso, seguito da un Sabato nuvoloso e una Domenica con qualche schiarita. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le previsioni, in particolare per il Sabato, quando il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.