Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Sarzana si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa sempre più intensa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,4°C al mattino fino a un massimo di 22°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1027 hPa.

Durante la notte, Sarzana godrà di un cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’81%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà condizioni di calma e tranquillità.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 53%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque su livelli piuttosto alti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 75%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma la nuvolosità intensa potrebbe portare a qualche pioggia leggera.

La sera si prevede un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,9°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un cielo nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore del mattino, mentre nel pomeriggio e in serata si dovranno preparare a condizioni più grigie e umide.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 9.5 NNE max 9.5 Grecale 82 % 1027 hPa 3 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 8.5 NE max 8.6 Grecale 81 % 1026 hPa 6 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 5.7 NE max 6.9 Grecale 80 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 2.7 N max 3.6 Tramontana 68 % 1027 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 4.8 SO max 3.7 Libeccio 63 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 45 % 3.7 NO max 3.9 Maestrale 75 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 31 % 4.9 NNE max 4.5 Grecale 81 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 2 % 6 NE max 5.8 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.