Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre, Sarzana si troverà a fronteggiare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,9°C e i 19,5°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%, creando una sensazione di maggiore umidità. I venti, prevalentemente provenienti da sud e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 45,5 km/h.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 18,6°C. La velocità del vento si aggirerà intorno ai 12,2 km/h, rendendo la brezza vivace. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’intensità di pioggia che si attesterà su valori minimi.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 18,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno superare i 2 mm di pioggia. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un ulteriore peggioramento, con forte pioggia che si registrerà fino a sera. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,5°C, ma la sensazione percepita sarà inferiore a causa dell’umidità elevata. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 42,5 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera più fresca e scomoda. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 14 mm.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature scenderanno attorno ai 17,9°C, mentre il vento si manterrà attivo, con velocità che si aggireranno intorno ai 21 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e i valori di umidità continueranno a essere elevati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Mercoledì si prevede un lieve calo delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a influenzare il comfort. Giovedì, invece, ci si aspetta un netto miglioramento con schiarite e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi per una giornata di pioggia e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 53 % 12.2 ESE max 19.4 Scirocco 91 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.29 mm 12.7 E max 20.4 Levante 90 % 1012 hPa 6 pioggia moderata +18.8° perc. +19° 1.11 mm 14.7 ESE max 24.6 Scirocco 90 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +18.2° perc. +18.5° 2.14 mm 17.3 SE max 37.8 Scirocco 94 % 1009 hPa 12 forte pioggia +19.2° perc. +19.6° 7.39 mm 23 SSE max 42.5 Scirocco 95 % 1006 hPa 15 forte pioggia +18.8° perc. +19.2° 14.95 mm 21 SO max 33.4 Libeccio 96 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.6 mm 5 SSE max 9.6 Scirocco 92 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.99 mm 21 SSO max 36 Libeccio 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:43

