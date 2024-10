Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Sarzana indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto sereno che si trasformerà in un pomeriggio di piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un incremento dell’umidità.

Nella notte, Sarzana si sveglierà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%. Con il passare delle ore, nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle prime ore del giorno, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 19,2°C intorno alle 09:00. Tuttavia, si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 09:00, con una pioviggine che continuerà fino a mezzogiorno, portando a un accumulo di circa 0,58mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 32% di nuvolosità, mentre l’umidità si attesterà attorno al 76%. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 12,2km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 16,1°C alle 20:00. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano un Venerdì con un inizio sereno, seguito da un pomeriggio di piogge leggere e un’ulteriore copertura nuvolosa in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un weekend più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16° perc. +16° prob. 3 % 12.7 NE max 12.9 Grecale 86 % 1006 hPa 3 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 12.1 ENE max 13.4 Grecale 85 % 1008 hPa 6 poche nuvole +15.5° perc. +15.3° prob. 10 % 9.8 NNE max 9.9 Grecale 83 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.13 mm 2.8 E max 6.8 Levante 70 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.58 mm 7.9 S max 9.5 Ostro 75 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.3 mm 9.9 ESE max 12.2 Scirocco 76 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° prob. 27 % 10.8 E max 13.1 Levante 81 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° prob. 1 % 8.4 ENE max 9.9 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:38

