Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il meteo si caratterizzerà per nubi sparse e una copertura nuvolosa del 34%, con temperature intorno ai +17,2°C. La mattina vedrà un cielo più sereno, con temperature che raggiungeranno +21°C e umidità al 73%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C e l’umidità aumenterà al 75%. Martedì, il cielo sarà sereno con temperature fino a +21,8°C. Mercoledì, nubi sparse con temperature di +21,5°C e un aumento dell’umidità. Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai 19,2°C e umidità al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Lunedì 21 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 21 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 34%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +21°C alle 09:00. La velocità del vento diminuirà a 4,8 km/h, mantenendo la direzione verso Nord-Nord Est. L’umidità scenderà al 73%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 2,1 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a circa 17,8°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,3 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno all’82%, senza alcuna previsione di pioggia.

Martedì 22 Ottobre

Nella notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C, con una leggera brezza da Nord Est a 9,6 km/h. L’umidità sarà al 81%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a +21,8°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,7 km/h, e l’umidità scenderà al 65%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si manterranno attorno ai 20,8°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 2,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 74%. Non si prevedono piogge.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà nubi sparse e una temperatura di circa 18,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 83%.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,8°C, con una leggera brezza da Nord Est a 8,4 km/h. L’umidità sarà al 82%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature saliranno fino a +21,5°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,2 km/h, e l’umidità scenderà al 66%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 3,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 69%. Non si prevedono piogge.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 17,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 82%.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il meteo si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,6°C, con una leggera brezza da Nord Est a 9,5 km/h. L’umidità sarà al 81%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +19,2°C alle 08:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4,9 km/h, e l’umidità scenderà al 75%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 6,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 81%. Non si prevedono piogge.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a circa 17,5°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di 9 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 93%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un meteo prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

