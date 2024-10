Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Sarzana indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà intermittente, ma non si prevedono precipitazioni significative dopo la mattinata.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’83%. Le temperature si aggireranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,15 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento, con il cielo che passerà da nubi sparse a cielo sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 14,5°C, mentre alle 09:00 raggiungerà i 17,3°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 3,6 km/h, favorendo una sensazione di calma. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C alle 18:00. La copertura nuvolosa sarà di circa il 25%, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 13,8°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano un sabato caratterizzato da un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e piacevoli. Si consiglia di approfittare delle ore di sole, soprattutto nel pomeriggio, per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.15 mm 9.2 NE max 11.2 Grecale 78 % 1012 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 16 % 10.5 NNE max 11.1 Grecale 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° prob. 20 % 10.5 NNE max 11.3 Grecale 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° prob. 6 % 3.6 NNE max 5.9 Grecale 60 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 7 SO max 6.6 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° prob. 12 % 2.6 O max 3.6 Ponente 66 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.5° prob. 8 % 5 N max 5.6 Tramontana 75 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 7.4 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:48

