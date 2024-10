Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarzana di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che inizierà fin dalle prime ore della notte, continuerà a manifestarsi durante tutta la giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,3°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 88%. I venti, prevalentemente deboli, soffieranno da est e nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,9°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’88%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-est, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 7,6 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a persistere, con pioggia leggera che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno al 86-89%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà a pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 95%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si aggraveranno ulteriormente, con forte pioggia prevista. Le temperature si manterranno attorno ai 17,4°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 96%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 15,6 km/h, rendendo la situazione meteorologica particolarmente instabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un proseguimento del maltempo, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni, soprattutto per chi si trova a viaggiare o svolgere attività all’aperto. La situazione meteo richiederà un monitoraggio costante, in quanto le condizioni potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.28 mm 5.1 NE max 6 Grecale 88 % 1024 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.12 mm 7.6 NE max 7.5 Grecale 86 % 1023 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.3 mm 4.8 ENE max 5.8 Grecale 88 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.34 mm 4.6 NE max 5.8 Grecale 87 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.59 mm 3.3 E max 5.3 Levante 87 % 1021 hPa 15 pioggia moderata +17.5° perc. +17.8° 3.02 mm 6.6 E max 11.1 Levante 95 % 1020 hPa 18 pioggia moderata +17.5° perc. +17.7° 2.04 mm 6.1 ESE max 10.4 Scirocco 95 % 1021 hPa 21 forte pioggia +17.4° perc. +17.6° 8.13 mm 5.8 ENE max 14.4 Grecale 96 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.