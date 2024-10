Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 14,7°C. La mattina si aprirà con un cielo limpido e temperature in aumento, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C.

Durante la notte, i cieli saranno sereni con una copertura nuvolosa ridotta al 5% e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14,7°C. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, il termometro segnerà già 19,3°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, con venti leggeri che soffieranno da est-sud-est a una velocità di circa 9 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, si noterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 34% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21°C alle 16:00. I venti si faranno più deboli, con una velocità che scenderà a 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera si presenterà serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno all’84%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 9.1 ESE max 12 Scirocco 89 % 1022 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 8.4 E max 10.4 Levante 91 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 9 ESE max 27.6 Scirocco 80 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 10.3 E max 16.2 Levante 51 % 1024 hPa 13 poche nuvole +24.2° perc. +23.8° Assenti 8.2 NE max 14.1 Grecale 47 % 1023 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 3.9 ESE max 18.2 Scirocco 62 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° prob. 7 % 7 E max 8 Levante 81 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 8.1 ESE max 8.9 Scirocco 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:32

