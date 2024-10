Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Sassari si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso e un miglioramento atteso nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una predominanza di nuvole e precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata, seguite da un graduale diradamento delle nubi verso la sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 21,9°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento varierà tra i 10,6 km/h e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di pioggia leggera che inizierà a manifestarsi già dalle 06:00. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,1 km/h, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,68 mm entro le 09:00. L’umidità salirà fino all’85%.

Durante il pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con forte pioggia attesa intorno alle 13:00, quando la temperatura scenderà a 18,5°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 52 km/h, rendendo la giornata particolarmente ventosa. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 5,19 mm. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, con un ritorno a condizioni di pioggia leggera.

Verso la sera, il meteo mostrerà un netto miglioramento. Le nubi si diraderanno e il cielo diventerà sereno. Le temperature scenderanno a 17,6°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 10%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 17,4 km/h, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con condizioni più stabili e soleggiate attese per mercoledì e giovedì. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile un ritorno a un clima più autunnale e meno piovoso. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene, mentre le piogge di martedì rappresenteranno un passaggio temporaneo verso un clima più stabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 12.5 SE max 25.7 Scirocco 67 % 1010 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 19 % 10.5 SE max 23.4 Scirocco 63 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +21.9° perc. +21.9° 0.49 mm 14.5 S max 27.6 Ostro 70 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.32 mm 26.8 SSO max 44.2 Libeccio 74 % 1011 hPa 13 forte pioggia +18.5° perc. +18.7° 5.19 mm 28.2 SSO max 52 Libeccio 88 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +19.2° perc. +19.3° 1.35 mm 26.3 SO max 43 Libeccio 80 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.11 mm 15.9 SO max 33.9 Libeccio 90 % 1010 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +17° prob. 13 % 11.7 SSO max 29.7 Libeccio 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:51

