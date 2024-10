Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto al giorno precedente. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94% e una temperatura di circa 15,8°C. Con il passare delle ore, la nuvolosità si ridurrà, passando a nubi sparse fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 15,4°C. La velocità del vento varierà da 4,8 km/h a 8,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da sud-sud est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di cielo sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 17,9°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase della giornata, la velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,2 km/h e 9,5 km/h, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 21,8°C alle 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,8°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento sarà molto leggera, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Sassari si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. Nei prossimi giorni, si attenderanno temperature simili, con un clima stabile e sereno, che favorirà attività all’aperto e momenti di relax. La situazione meteorologica rimarrà favorevole anche per il Lunedì e il Martedì, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 4.8 SSE max 4.9 Scirocco 57 % 1019 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 8.8 SSE max 8.7 Scirocco 52 % 1019 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +16.9° Assenti 4.4 S max 4.9 Ostro 45 % 1020 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.2° Assenti 5.1 ONO max 5.9 Maestrale 33 % 1020 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 12.6 NO max 12.2 Maestrale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 5.3 N max 6.8 Tramontana 52 % 1019 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 1.4 E max 1.8 Levante 61 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 3.9 E max 3.9 Levante 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:44

