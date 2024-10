Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Sassuolo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno elevate per la stagione, oscillando attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e una bassa probabilità di precipitazioni, stimata attorno al 3%. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con direzione prevalentemente nord.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,8°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la probabilità di pioggia resterà molto bassa, con valori che non supereranno l’11%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le condizioni di meteo sereno continueranno a caratterizzare la serata, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima piacevole e asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni termiche, ma senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima ideale per attività all’aperto, sia oggi che nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 89 % 1026 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.5 SO max 4.3 Libeccio 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 4.4 SO max 4.6 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 5 N max 3.8 Tramontana 75 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° prob. 3 % 4.8 N max 3.5 Tramontana 71 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° prob. 11 % 0.8 NE max 1.7 Grecale 82 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° Assenti 4 SO max 3.9 Libeccio 87 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 4.9 SO max 4.8 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:06

