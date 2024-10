Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,4°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si continuerà a godere di un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,3°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, garantendo un’ottima visibilità. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 58%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando da un massimo di 19,4°C a 18,3°C entro le ore successive. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. L’umidità continuerà a salire, arrivando al 79%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità atmosferica. Si prevede un fine settimana con alternanza di sole e nuvole, senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre sarà opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per la settimana successiva.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 6.4 SO max 5.9 Libeccio 74 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 6.5 SO max 6.3 Libeccio 70 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.1 SO max 6.3 Libeccio 69 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 3.5 N max 2.7 Tramontana 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 4 N max 3.6 Tramontana 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 1.4 SO max 2.3 Libeccio 74 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 6.7 SO max 6.4 Libeccio 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 7.2 SSO max 6.9 Libeccio 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.