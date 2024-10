Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C. Con l’avanzare della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature raggiungeranno un massimo di 16,6°C nel pomeriggio, mentre la sera si assisterà a un lieve abbassamento, con valori intorno ai 12,8°C.

Durante la notte, Sassuolo godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà al di sotto del 5%. Le temperature si aggireranno attorno ai 10,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 15,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà all’80%. La temperatura massima toccherà i 16,6°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, ma si prevede una graduale apertura con nubi sparse. Le temperature scenderanno a 12,8°C e l’umidità si manterrà attorno all’83%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Per domani e dopodomani, si prevede una situazione simile, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma potranno comunque approfittare di momenti di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 5.4 S max 6 Ostro 85 % 1014 hPa 3 poche nuvole +10° perc. +9.3° Assenti 3.4 SSO max 4.3 Libeccio 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.7° Assenti 4 S max 4.5 Ostro 83 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.2 ENE max 2.4 Grecale 71 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 4.5 NNE max 2.4 Grecale 68 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 5 NNE max 4.1 Grecale 69 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 2.3 SSO max 2.5 Libeccio 80 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.9 SSO max 3.9 Libeccio 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:43

