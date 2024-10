Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature si manterranno su valori miti, con una predominanza di nuvolosità e piogge intermittenti. La giornata inizierà con piogge moderate, che si attenueranno nel corso della mattinata, per poi riprendere nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico.

Nella notte, Sassuolo sperimenterà piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità al 99%. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, con una velocità di circa 3,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un accumulo di circa 2,06 mm.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevedono piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 15,3°C e i 18,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 97-100%, e l’umidità si manterrà sopra il 95%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 7,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,66 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,0°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 96-97%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 2,3 km/h a 7,8 km/h. Anche in questo intervallo orario, le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,2 mm.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti. Si prevede una continuazione delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,0°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 96%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità persistente. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’instabilità potrebbe persistere, rendendo necessario monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 2.06 mm 3.1 ENE max 4.1 Grecale 99 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 84 % 0.5 OSO max 1.8 Libeccio 96 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.66 mm 2.1 ENE max 2.7 Grecale 98 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 32 % 4.5 ENE max 4.4 Grecale 91 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° prob. 27 % 7.5 NE max 8.3 Grecale 88 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.19 mm 6.7 NE max 11.9 Grecale 93 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.18 mm 1.7 NE max 4.1 Grecale 97 % 1022 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.8° prob. 41 % 2 NE max 3.2 Grecale 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.