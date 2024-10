Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Savona indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una leggera brezza.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà perlopiù sereno, con una temperatura massima di circa 18,9°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a 14°C, mantenendo comunque condizioni di cielo sereno. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno tra 12,2°C e 12,8°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, ma senza compromettere la luminosità del cielo. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19°C a mezzogiorno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Savona nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni continueranno a essere simili, con temperature che si manterranno nella media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.8° perc. +12.2° Assenti 18.4 NNO max 25.9 Maestrale 82 % 1012 hPa 3 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 17.6 NNO max 24 Maestrale 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° Assenti 16.5 NNO max 21.8 Maestrale 84 % 1013 hPa 9 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° Assenti 11.8 NNO max 15.2 Maestrale 63 % 1014 hPa 12 poche nuvole +19° perc. +18.2° Assenti 3.6 ENE max 5.6 Grecale 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 4 % 8.8 SO max 10.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 18 poche nuvole +15° perc. +14.6° prob. 4 % 4.9 O max 6.3 Ponente 78 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 7.4 N max 7.1 Tramontana 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:54

