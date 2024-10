Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Savona per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 17,8°C durante le ore più fresche della notte e raggiungendo un massimo di circa 18,5°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà al 100% per gran parte della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest.

Durante la notte, Savona sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,8°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 9%. La situazione non cambierà significativamente nelle ore successive, con piogge che continueranno a cadere fino all’alba, mantenendo un’umidità elevata attorno all’84%.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature percepite si manterranno sui 17,6°C e 18,5°C, mentre la copertura nuvolosa continuerà a essere totale. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 63% intorno a mezzogiorno. Anche la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,2 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno all’89%. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, con il cielo che si presenterà sempre coperto. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità leggera. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,3°C, con un’umidità che si manterrà elevata. La probabilità di pioggia rimarrà costante, con accumuli che si attesteranno tra 0,15 mm e 0,19 mm. Anche la velocità del vento non subirà variazioni significative, mantenendosi su valori simili a quelli della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero aumentare, portando a un clima più secco e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 9 % 12 NNO max 15.4 Maestrale 84 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.19 mm 13 NNO max 16.6 Maestrale 87 % 1028 hPa 6 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.29 mm 12.9 N max 16.9 Tramontana 89 % 1028 hPa 9 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.47 mm 12.2 N max 15.6 Tramontana 85 % 1029 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 63 % 12 NNO max 17.5 Maestrale 84 % 1028 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.2 mm 12.5 NNO max 18.6 Maestrale 88 % 1028 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.14 mm 14.1 NNO max 20.4 Maestrale 90 % 1028 hPa 21 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.15 mm 13.6 NNO max 19.9 Maestrale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:55 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.