Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

Le condizioni meteo di Scafati per Domenica 6 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si attesteranno intorno ai 21°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che scenderà fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 19%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, le condizioni continueranno a essere favorevoli, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 09:00. Si registrerà un breve passaggio di pioggia leggera, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 20%, garantendo ampie schiarite.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno i 21°C. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piacevole e fresca. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra 5 e 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. L’umidità si manterrà costante attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica continuerà a essere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per godere di passeggiate e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.4° perc. +17° prob. 39 % 2.7 SSE max 3.1 Scirocco 72 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° prob. 19 % 3.6 SSE max 3.9 Scirocco 73 % 1013 hPa 6 cielo sereno +17° perc. +16.7° prob. 23 % 4.9 SE max 5.6 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +19.9° 0.11 mm 4.6 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° prob. 8 % 9.3 SO max 9.2 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.3° Assenti 8.5 OSO max 8.6 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 3.8 OSO max 5.2 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 2.2 SSO max 3.4 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:31

