Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 23°C, con cielo coperto e una leggera brezza. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, continuando a influenzare il clima fino al pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C. La pioggia si intensificherà, portando a fenomeni di pioggia moderata, specialmente intorno alle 07:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 11,1 km/h, proveniente principalmente da sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Si prevede che il cielo rimanga coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, anche se le precipitazioni potrebbero diminuire in intensità rispetto alla mattina. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1,56 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si avvicinerà all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni piovose possano persistere anche nei giorni successivi, con temperature che rimarranno stabili ma fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e piovoso, con possibili miglioramenti solo a partire dalla prossima settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 5.7 SE max 8 Scirocco 48 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 23 % 9.7 SE max 15.6 Scirocco 58 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.56 mm 2.4 ONO max 5.5 Maestrale 71 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 79 % 11.1 SE max 16.2 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.23 mm 8.2 S max 12.6 Ostro 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 9 % 8.1 SE max 9.3 Scirocco 70 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 31 % 7.6 SE max 10 Scirocco 75 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.5 mm 7.6 SSE max 11.1 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.