Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Scafati si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa, e temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 24,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 18,3°C nelle prime ore della notte. La situazione sarà ulteriormente migliorata da una bassa intensità del vento, che non supererà i 7,7 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e mite.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,9°C già intorno alle 08:00. L’assenza di nuvole garantirà un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di 24,7°C alle 14:00. Il vento si manterrà debole, con una velocità media di circa 7 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 33%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere lentamente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino a tarda notte. Le condizioni di cielo sereno si protrarranno, permettendo di godere di un cielo stellato senza alcuna interferenza da parte delle nuvole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere della bellezza autunnale della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 63 % 1022 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 3.2 NNE max 3.6 Grecale 59 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 2.4 NE max 3.5 Grecale 53 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 1.6 ONO max 5 Maestrale 35 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 3.6 ONO max 7.7 Maestrale 34 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 4.1 O max 5.1 Ponente 42 % 1022 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 1.6 NE max 2.8 Grecale 50 % 1023 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 5.2 NE max 5.9 Grecale 50 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:56

