Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 20,3°C e i 25,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 72%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo un’alta copertura nuvolosa. Alle prime luci dell’mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si alzeranno fino a 22,7°C alle 08:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 62%.

Durante il pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco di 25,7°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00, quando scenderanno leggermente a 24,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% per tutta la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 5,9 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con umidità che aumenterà fino al 61%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Scafati indicano una continuazione di queste condizioni meteorologiche stabili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature si manterranno su valori simili nei giorni a venire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo prevalentemente nuvoloso, con temperature gradevoli e senza precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 1.6 OSO max 2.2 Libeccio 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 1.2 ESE max 1.7 Scirocco 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 2 NE max 2 Grecale 72 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 3.1 SSO max 2.9 Libeccio 57 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° Assenti 5.5 OSO max 4 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° Assenti 3.5 OSO max 2.3 Libeccio 53 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 8.7 ENE max 12.2 Grecale 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 0.8 ENE max 1.7 Grecale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

