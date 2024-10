Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 24,8°C durante il giorno. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno al 70-85%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative. La mattina inizierà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,9°C entro le 10:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra i 0,5 km/h e i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 21%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima gradevole nonostante l’umidità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo periodo, il cielo continuerà a essere coperto, senza segnali di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteo non evidenzia particolari eventi atmosferici, e si potrà godere di una stabilità climatica, con un’attenzione particolare all’umidità che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 2.9 O max 4.2 Ponente 82 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° Assenti 3.9 N max 4.4 Tramontana 86 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 4 NE max 4.3 Grecale 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 0.5 OSO max 2 Libeccio 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.8° perc. +24.9° Assenti 6.2 OSO max 5.2 Libeccio 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° prob. 21 % 5.5 OSO max 5.4 Libeccio 64 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 16 % 0.8 SSO max 2.5 Libeccio 71 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° Assenti 2.2 S max 3.2 Ostro 75 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:05

