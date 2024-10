Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Scafati si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante le prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,9°C nel pomeriggio. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il clima, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h, contribuendo a un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa assente. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 18,3°C, a causa di un vento leggero proveniente da nord. L’umidità si attesterà attorno al 54%, creando un clima fresco e confortevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1 e i 6 km/h, e l’umidità scenderà fino al 29%. Questo permetterà di godere di un clima mite e soleggiato, ideale per iniziare la giornata con energia.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,9°C, mantenendo una sensazione di calore piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole sparse. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h, ma non ci saranno precipitazioni, garantendo un pomeriggio asciutto e soleggiato.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità risalirà fino al 57%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, creando un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da un clima mite e soleggiato, con temperature piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 4 N max 4.4 Tramontana 52 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 4 NNE max 4 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.2° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 44 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 4.6 O max 3.7 Ponente 33 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23.9° perc. +23.2° Assenti 7.9 O max 6.8 Ponente 30 % 1022 hPa 16 poche nuvole +21.3° perc. +20.6° Assenti 6.6 O max 9.2 Ponente 41 % 1022 hPa 19 poche nuvole +20.4° perc. +19.6° Assenti 3.8 NNO max 4.6 Maestrale 46 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 2 N max 2.1 Tramontana 52 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:54

