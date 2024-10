Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Domenica 27 Ottobre a Scandiano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel corso della notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. I venti saranno deboli, con velocità di circa 2,8 km/h provenienti da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 2%.

La mattina inizierà con nubi sparse, ma già a partire dalle 12:00 si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% nel pomeriggio. La probabilità di pioggia sarà significativa, con valori che toccheranno il 53%. I venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere nuvolose, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. La pioggia leggera potrebbe persistere, ma senza accumuli significativi. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli e non supereranno i 3 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano indicano una giornata nuvolosa con possibilità di pioggia leggera, specialmente nella mattina. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.3° prob. 2 % 2.8 E max 5 Levante 96 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.6° Assenti 2.5 SE max 3.6 Scirocco 95 % 1021 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 1.4 SSE max 2.5 Scirocco 94 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 8 % 3.6 NE max 3.3 Grecale 87 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.14 mm 5.1 NNE max 5.3 Grecale 86 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 46 % 2.7 NNO max 3.1 Maestrale 89 % 1024 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 41 % 3.1 ONO max 3.4 Maestrale 93 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° Assenti 3.7 ONO max 4.5 Maestrale 95 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.