Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le condizioni meteo di Sabato 5 Ottobre a Scandiano si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,4°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo della mattina che porterà nubi sparse e temperature in aumento. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 7,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 60-70%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 16,8°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013 hPa. La velocità del vento continuerà a essere leggera, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. Le previsioni meteo non indicano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia inferiore al 10%. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 71%. La velocità del vento si manterrà costante, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 11°C. La velocità del vento rimarrà bassa, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un clima generalmente stabile e temperature che si manterranno su valori gradevoli. La notte successiva a Sabato si prevede serena, mentre la mattina di Domenica potrebbe presentare nuovamente nubi sparse. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima autunnale piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.4° perc. +11.1° prob. 5 % 3.6 E max 5.3 Levante 95 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° prob. 1 % 1 E max 1.7 Levante 94 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.5° perc. +10.1° prob. 1 % 3.2 OSO max 3.8 Libeccio 93 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 3 NE max 4.2 Grecale 76 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 6.9 ENE max 6.4 Grecale 62 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 10 % 6.7 E max 6.3 Levante 61 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° prob. 6 % 5.9 SSE max 9.7 Scirocco 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.4 SSE max 9 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:45

