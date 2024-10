Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 17,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura del 100%. Le precipitazioni, che inizieranno già dalla mattina, si intensificheranno nel pomeriggio, portando a piogge moderate.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5 km/h, proveniente da est, accompagnerà la serata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto e si registreranno temperature comprese tra 15,3°C e 16,7°C. Le prime piogge si manifesteranno intorno alle 10:00, con intensità leggera, e continueranno fino a metà giornata. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. La temperatura massima raggiungerà i 17,1°C alle 13:00, mentre nel corso del pomeriggio si attesterà intorno ai 16,5°C. Le raffiche di vento, provenienti da est-nord-est, potranno raggiungere i 20 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con nuvolosità e piogge che continueranno a caratterizzare il fine settimana. Si prevede un lieve miglioramento per Domenica, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.9° prob. 8 % 5 ENE max 9.9 Grecale 98 % 1025 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.8° prob. 15 % 5.1 E max 9.8 Levante 98 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 12 % 4.6 E max 8.6 Levante 96 % 1023 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 14 % 6.8 ENE max 8.5 Grecale 91 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 29 % 8.3 ENE max 11.8 Grecale 92 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.42 mm 8.3 NE max 17.5 Grecale 95 % 1021 hPa 18 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 2.64 mm 8.2 ENE max 18.8 Grecale 98 % 1021 hPa 21 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 1.03 mm 5.7 ENE max 12.6 Grecale 97 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.