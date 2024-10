Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con piogge leggere attese nella prima parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 14°C e una massima che raggiungerà i 18°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da est-sud-est accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 09:00. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 16°C e i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 5 km/h e 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il passaggio da piogge leggere a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C intorno alle 15:00. La probabilità di pioggia diminuirà, e il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e il vento continuerà a essere debole, con direzione sud-sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Giovedì e venerdì potrebbero portare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il clima più gradevole. Gli appassionati di attività all’aperto potrebbero trovare migliori opportunità per godere di una giornata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 13 % 3.3 ESE max 4.6 Scirocco 85 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 46 % 4 ESE max 6.4 Scirocco 88 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 43 % 7.5 ESE max 12.4 Scirocco 89 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.23 mm 5 NNO max 8.1 Maestrale 87 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.18 mm 5.7 NNO max 6.8 Maestrale 92 % 1006 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° prob. 39 % 3.1 NO max 8.7 Maestrale 78 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° prob. 22 % 1.2 ESE max 2.9 Scirocco 92 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 5 % 3.8 SSE max 4.9 Scirocco 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:50

