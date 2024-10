Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse domineranno il panorama, ma non si prevedono precipitazioni significative. Infine, la sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,4°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà di circa 17,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra i 3,3 km/h e i 8,5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una copertura che arriverà fino al 74%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,3°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 17,9°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 41%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità comprese tra i 4,3 km/h e i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa dell’87% alle 20:00. Le temperature scenderanno a 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità si attesterà attorno al 78%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti drastici. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere rare. La situazione meteorologica rimarrà sotto osservazione, con possibili aggiornamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +14.3° prob. 2 % 6.5 OSO max 9.8 Libeccio 82 % 1007 hPa 3 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° prob. 7 % 4.4 O max 7.6 Ponente 87 % 1009 hPa 6 poche nuvole +13.2° perc. +13° Assenti 3.3 O max 7.1 Ponente 90 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° prob. 2 % 6.4 ENE max 9.1 Grecale 75 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 28 % 8 ENE max 9 Grecale 69 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° prob. 33 % 4.7 E max 6 Levante 68 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 29 % 4.6 ESE max 7.3 Scirocco 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.4 E max 5.3 Levante 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.