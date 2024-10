Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una temperatura massima di circa 22°C e una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 26%. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C, con nuvole sparse che continueranno a dominare il cielo.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 16°C e i 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo di godere di un cielo sereno. Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più consistente, passando da un cielo sereno a poche nuvole e infine a nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a persistere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in lieve diminuzione, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Martedì e mercoledì potrebbero riservare cieli più sereni e temperature più gradevoli, mentre giovedì si prevede un nuovo aumento della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 5.2 NE max 6.4 Grecale 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +16.2° perc. +16.3° prob. 12 % 5.8 NE max 7.2 Grecale 91 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.8° Assenti 4.6 NE max 11.3 Grecale 85 % 1026 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 6.3 NNE max 8.9 Grecale 64 % 1026 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 26 % 10.1 NNE max 10.5 Grecale 65 % 1026 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 22 % 8.2 NNE max 13.2 Grecale 74 % 1026 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° prob. 12 % 5.7 NNE max 10.6 Grecale 83 % 1027 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° prob. 4 % 4.4 NE max 4.4 Grecale 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:17

