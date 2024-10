Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,8°C e +19,5°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 91%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est e Nord Est, con velocità che varieranno tra 3,2 km/h e 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni intense, ma la pioggia sarà costante durante tutto il giorno.

Nella notte, a partire da 00:00, si registrerà pioggia leggera con temperature che si aggireranno attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 91%. Le condizioni di pioggia continueranno fino all’alba, con una leggera diminuzione della temperatura percepita.

Durante la mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. La pioggia leggera persisterà fino a 12:00, con temperature che varieranno da +16,8°C a +19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si manterrà stabile, con pioggia leggera che si intensificherà a tratti. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 95%. Si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero arrivare fino a 1,2 mm entro le ore serali.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata attesa fino a 21:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +17°C, mentre l’umidità si manterrà costante. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a notte fonda, con accumuli totali che potrebbero superare i 2 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole e la pioggia sembrano dominare il panorama meteorologico per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.18 mm 4.5 NE max 4.5 Grecale 92 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.57 mm 3.6 ENE max 3.7 Grecale 94 % 1028 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.14 mm 3.9 ENE max 6.7 Grecale 92 % 1028 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 69 % 4.4 NE max 7.4 Grecale 82 % 1029 hPa 13 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.28 mm 4.7 ENE max 9.9 Grecale 86 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.65 mm 4 E max 8.1 Levante 94 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.29 mm 4.1 NE max 7.1 Grecale 96 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.93 mm 4.3 NE max 9.1 Grecale 96 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:14

