Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La notte si presenterà con cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 4,6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. La pioggia sarà accompagnata da una brezza leggera, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 60%. La copertura nuvolosa rimarrà invariata al 100%.

Nel pomeriggio, il maltempo persisterà, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a accumuli di pioggia significativi. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 90%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra 3 e 5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, e le condizioni di cielo coperto non daranno tregua.

La sera si preannuncia altrettanto piovosa, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà alta. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di pioggia non daranno segni di miglioramento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti dalla notte fino alla sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.2 mm 3.4 E max 3.3 Levante 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 43 % 4.3 ENE max 3.9 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.23 mm 3.6 E max 4.1 Levante 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.12 mm 3.9 ENE max 5.2 Grecale 93 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 2.42 mm 4.6 NE max 6.9 Grecale 96 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 89 % 4.1 NE max 4.4 Grecale 94 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.51 mm 3.5 ESE max 3.6 Scirocco 95 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.68 mm 2.6 SE max 2.9 Scirocco 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:11

