Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si arricchirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a 20,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento si ridurrà a 0,8 km/h da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità scenderà al 39%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 57% al 71%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 21,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 38%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 63%. Le temperature scenderanno fino a 14,9°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 68%.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 13,9°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h da Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a 19,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,2 km/h. L’umidità scenderà al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 9%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 21°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 20,3°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 3,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi al 44%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature scenderanno fino a 14,5°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 13,9°C. La velocità del vento aumenterà a 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una temperatura percepita di 13°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature saliranno fino a 19,7°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento aumenterà a 10 km/h. L’umidità scenderà al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 20,6°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 11,9 km/h. L’umidità si manterrà al 48%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 13,6°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 13°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 79%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, alternando momenti di sereno e nuvoloso. Venerdì offrirà temperature miti e cieli sereni, mentre Sabato porterà un miglioramento con cieli sereni e temperature più elevate. Domenica, invece, si assisterà a un ritorno delle nubi, ma con temperature ancora gradevoli. È consigliabile approfittare delle belle giornate di Sabato per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per momenti di relax al chiuso.

