Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% in alcune ore, e l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19,7°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una lieve flessione, oscillando tra i 19,3°C e i 19,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si manterranno attorno al 99%. Anche in questo caso, il vento sarà moderato, con velocità comprese tra i 8,1 km/h e i 8,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si presenterà ancora coperto al 100%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 2,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza particolari cambiamenti nel regime di nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.1 S max 4 Ostro 75 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 2.1 SSO max 4.6 Libeccio 74 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 3.3 SSO max 7.7 Libeccio 74 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.8 SO max 16.7 Libeccio 67 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 8.6 OSO max 15.4 Libeccio 70 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.7 OSO max 12.1 Libeccio 72 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.8 S max 6.2 Ostro 75 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.1 S max 2.4 Ostro 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:30

