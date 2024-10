Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature attorno ai 17°C, con una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino. La situazione meteorologica si presenterà complessivamente instabile, con un’alta probabilità di precipitazioni che si protrarrà per gran parte della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, raggiungendo il 50% entro l’1:00. Proseguendo nelle ore successive, la situazione non migliorerà, e si assisterà a piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate.

La mattina sarà caratterizzata da piogge continue, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C alle 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,1 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 96%. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia moderata, con accumuli significativi che si registreranno durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con piogge moderate che continueranno a cadere. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 95%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si protrarranno fino alla sera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 3 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con valori che si manterranno attorno al 41%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Scandicci evidenziano una giornata di maltempo, con piogge diffuse e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 50 % 2.6 OSO max 3.1 Libeccio 87 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +16.5° perc. +16.7° 1.79 mm 0.5 S max 2 Ostro 94 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 1.85 mm 5.8 NE max 12.8 Grecale 94 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 3.58 mm 9.4 NNE max 16.8 Grecale 96 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 2.62 mm 7.9 NE max 13 Grecale 97 % 1000 hPa 16 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 1.07 mm 7.3 NNO max 12.2 Maestrale 95 % 999 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.16 mm 3.4 ONO max 7 Maestrale 95 % 1002 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 45 % 9.1 N max 20.5 Tramontana 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:47

