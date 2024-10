Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alla mattina. Le temperature si manterranno relativamente miti, oscillando tra i 16,5°C e i 22,8°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 11,3 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Scandicci sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del giorno, con piogge che continueranno a cadere fino alle prime luci dell’alba. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 19,4°C intorno alle 9:00. La probabilità di pioggia si manterrà alta, ma le precipitazioni saranno di intensità leggera.

Proseguendo nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una leggera variazione. Sebbene il cielo rimarrà prevalentemente coperto, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,8°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso delle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà tra 2,7 km/h e 11,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, che si manifesteranno nuovamente intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 17,3°C entro la mezzanotte, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni non si preannunciano intense.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci nei prossimi giorni evidenziano una situazione di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, la situazione potrebbe migliorare, con un possibile aumento della presenza di sole, mentre dopodomani si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.14 mm 4.6 E max 4.4 Levante 94 % 1023 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 36 % 4.8 E max 4.3 Levante 94 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 12 % 3.9 E max 4.5 Levante 92 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 8 % 2.2 ENE max 4.9 Grecale 78 % 1023 hPa 13 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 26 % 4.5 S max 11.3 Ostro 63 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 21 % 2.7 ESE max 2.7 Scirocco 75 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.32 mm 2.9 ESE max 2.8 Scirocco 85 % 1021 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° prob. 42 % 4.5 E max 4.3 Levante 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:10

