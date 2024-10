Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Scandicci indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni nel corso della giornata. Durante la notte, la temperatura si manterrà attorno ai 13,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e possibilità di pioggia leggera. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio prevalentemente soleggiato.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con un’intensità di 0.11mm attesa tra le 02:00 e le 04:00. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, proveniente da Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Dalle 06:00 alle 12:00, si prevedono piogge leggere che si attenueranno, portando a cieli coperti e temperature che varieranno da 13,4°C a 17,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e la probabilità di precipitazioni scenderà al di sotto del 10% entro le 10:00.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature che raggiungeranno un massimo di 18,6°C alle 14:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 9%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,4°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Sabato 5 Ottobre. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un pomeriggio soleggiato e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 33 % 8.2 NE max 17 Grecale 79 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.14 mm 7.7 NE max 18 Grecale 80 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.14 mm 7.5 NE max 17.1 Grecale 80 % 1013 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° prob. 3 % 9.7 NE max 14.9 Grecale 69 % 1013 hPa 13 poche nuvole +18.5° perc. +17.8° prob. 9 % 10 NE max 10.8 Grecale 53 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° prob. 1 % 9.1 NE max 14.3 Grecale 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 5.4 NE max 8.1 Grecale 73 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 4.1 ENE max 5.7 Grecale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.