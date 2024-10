Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Sciacca si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C e una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22,7°C alle 08:00, accompagnate da venti sostenuti che potranno toccare i 25,9 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 23,2°C alle 15:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno intorno ai 22,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando l’80%, e si registrerà una leggera pioggia verso la fine della giornata, con una probabilità di pioviggine.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e una continua presenza di nuvole. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda le possibili precipitazioni nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 15.4 ESE max 22.5 Scirocco 80 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 16 ESE max 23.4 Scirocco 80 % 1016 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° Assenti 22.6 ESE max 34.6 Scirocco 72 % 1017 hPa 10 poche nuvole +23.7° perc. +23.9° Assenti 26.7 SE max 32.3 Scirocco 67 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° Assenti 24.7 SE max 30.5 Scirocco 69 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° Assenti 28.3 SE max 40.6 Scirocco 74 % 1014 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° Assenti 20.5 SE max 36.9 Scirocco 80 % 1014 hPa 22 cielo coperto +22.6° perc. +23.2° prob. 7 % 17.8 ESE max 27.8 Scirocco 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:36

