Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Sciacca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 22,8°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente da nord e nord-est.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 66% e il vento soffierà a circa 12,8 km/h da nord. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,3 km/h e 13 km/h, provenienti principalmente da sud-sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 46%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,3°C e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che scenderanno fino a 5,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%.

La sera porterà con sé un cielo ancora nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 39% e i venti si faranno più deboli, con velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, rendendo l’atmosfera leggermente più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi si assisterà a un possibile abbassamento delle temperature e a un incremento delle precipitazioni. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 12.1 N max 15.2 Tramontana 67 % 1015 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° Assenti 9.8 N max 11 Tramontana 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.3 NNE max 8.6 Grecale 60 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 10.3 SSO max 6.7 Libeccio 46 % 1017 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° Assenti 11.7 SO max 9 Libeccio 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.1 O max 6.2 Ponente 57 % 1017 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 2.1 NE max 2.6 Grecale 62 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 6.1 E max 6.2 Levante 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:30

