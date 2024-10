Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 25°C, mentre il vento soffierà moderato da Nord Ovest.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Sciacca avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C alle prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà compresa tra i 14,2 km/h e i 17,5 km/h, con direzione Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’81% e l’85%.

Nella mattina (06:00 – 12:00), il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a momenti di sole. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con intensità che varierà tra i 15 km/h e i 23,7 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà attorno al 46%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si prevede un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,7°C. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo un’intensità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre con un clima variabile, ma complessivamente gradevole. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 14.7 NO max 21.5 Maestrale 85 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 17.5 NO max 23.7 Maestrale 82 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 14.6 NO max 18.6 Maestrale 71 % 1013 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.4° Assenti 17.9 NO max 22.2 Maestrale 46 % 1014 hPa 13 poche nuvole +25° perc. +24.8° Assenti 25.6 ONO max 27.8 Maestrale 46 % 1013 hPa 16 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 25.2 NO max 31.7 Maestrale 48 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 17 NNO max 21.4 Maestrale 65 % 1015 hPa 22 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 11.8 N max 14 Tramontana 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:32

