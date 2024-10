Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 18 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili a Sciacca. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo subirà un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a un abbassamento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La sera porterà con sé condizioni di forte pioggia, con accumuli significativi.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una predominanza di nubi sparse e temperature stabili intorno ai 19,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno. Le nubi sparse si trasformeranno in un cielo sempre più coperto, con temperature che varieranno da 20,5°C a 23,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 41% intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con leggeri rovesci, portando a un accumulo di 0,9 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con condizioni di pioggia moderata che si protrarranno fino a sera. Le temperature si manterranno tra i 20,6°C e i 21°C, mentre l’umidità raggiungerà punte dell’89%. Le raffiche di vento si manterranno attorno ai 20 km/h, con una direzione prevalentemente da Est-Sud Est.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con accumuli che potranno superare i 17 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente totale, con un’umidità che si avvicinerà al 97%. Le condizioni di forte pioggia continueranno a influenzare il clima fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una giornata di piogge intense, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 7 % 12.9 E max 20.2 Levante 85 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° prob. 10 % 11.2 E max 14 Levante 85 % 1019 hPa 7 nubi sparse +21.7° perc. +22° prob. 16 % 12 ESE max 17.4 Scirocco 78 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° prob. 26 % 18 SE max 21.2 Scirocco 73 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +20.6° perc. +21.1° 3.86 mm 14.6 SE max 20.4 Scirocco 89 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.24 mm 12.7 ESE max 20.1 Scirocco 83 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +20° perc. +20.3° 2.4 mm 12.3 ESE max 21.9 Scirocco 89 % 1015 hPa 22 forte pioggia +19.7° perc. +20.1° 7.53 mm 13.9 ESE max 23.5 Scirocco 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:22

