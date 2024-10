Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con poche nuvole e momenti di sereno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Sciacca avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, intorno all’86%, e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di 7,8 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni, mantenendo nubi sparse fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il clima si presenterà più favorevole, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22°C intorno alle 11:00. La brezza vivace, proveniente da Sud-Sud Est, raggiungerà velocità di circa 21,7 km/h, rendendo l’aria piacevole. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 28%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un cielo più grigio. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 46%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà quasi completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate a partire da Martedì. Le temperature si manterranno miti, rendendo piacevoli le attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 9 E max 10.2 Levante 79 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 13 % 9.9 E max 11.3 Levante 77 % 1022 hPa 7 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° prob. 21 % 11 E max 16.8 Levante 73 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° prob. 24 % 19.8 SE max 23.9 Scirocco 68 % 1024 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 21 % 19.6 SSE max 21.9 Scirocco 71 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 42 % 11.1 SE max 15.6 Scirocco 79 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 4 % 6.7 ESE max 8.9 Scirocco 80 % 1024 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 17 % 9.4 ENE max 12.2 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:18

