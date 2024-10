Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Sciacca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo termico, ma le condizioni di bel tempo continueranno a dominare. La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 20°C e 19,8°C, con una leggera brezza che garantirà un clima piacevole. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno e un’umidità che si attesterà attorno al 71%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 23,5°C già alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Il pomeriggio si presenterà con temperature che toccheranno il picco di 24,4°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere a 21°C verso le 18:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 11,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, e il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di stabilità atmosferica. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve cambiamento, con un aumento della nuvolosità e temperature che potrebbero scendere leggermente. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, mantenendo un clima generalmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.7 E max 6 Levante 69 % 1018 hPa 5 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 4.7 E max 4.9 Levante 64 % 1018 hPa 8 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 7.5 SSE max 7.2 Scirocco 55 % 1019 hPa 11 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 11.9 S max 9.4 Ostro 57 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 10.9 S max 9.9 Ostro 62 % 1018 hPa 17 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° Assenti 8.2 SE max 8.9 Scirocco 75 % 1019 hPa 20 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 10.4 ESE max 11.7 Scirocco 74 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 10.5 ESE max 13.4 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.