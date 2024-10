Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Sciacca si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature durante la mattina e il pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza che accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con nubi sparse e temperature che si attesteranno tra i 18,4°C e i 18°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio caratterizzato da poche nuvole. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 19°C verso le ore 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. La percentuale di umidità si attesterà attorno al 75%, mantenendo un clima confortevole.

Infine, la sera porterà un cielo completamente sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 74%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature miti. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 6.8 ENE max 8.1 Grecale 79 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 78 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 6 SE max 6.7 Scirocco 69 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 10 S max 8.5 Ostro 64 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 8.5 S max 8 Ostro 65 % 1023 hPa 17 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.8 ESE max 5.6 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.8 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:09

