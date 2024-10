Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno forti precipitazioni, mentre nel corso della mattina il tempo tenderà a migliorare, seppur con nuvolosità persistente. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da cieli nuvolosi.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Sciacca sarà interessata da pioggia moderata che si intensificherà fino a diventare forte e, in alcune ore, fortissima. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,7°C, con una percezione leggermente più alta a 21°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 20,8 km/h da Sud Est, con raffiche che toccheranno i 35,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Tra le 06:00 e le 12:00, si assisterà a pioggia leggera e cieli coperti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C, con una percezione termica simile. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra i 11,1 km/h e i 21,6 km/h. L’umidità rimarrà sopra il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,4°C. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia leggera, con intensità in diminuzione. Il vento si farà più intenso, raggiungendo punte di 27,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 77%.

La sera porterà cieli nuvolosi e temperature che si aggireranno intorno ai 18,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge iniziali, seguite da un miglioramento parziale nel corso della mattina e del pomeriggio. Le condizioni meteo nei giorni successivi potrebbero continuare a mostrare instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.5° perc. +20.8° 1.8 mm 23.9 SE max 36.3 Scirocco 83 % 1013 hPa 4 forte pioggia +19.2° perc. +19.7° 12.71 mm 7.8 S max 28 Ostro 95 % 1009 hPa 7 pioggia moderata +18.2° perc. +18.3° 1.42 mm 11.1 NNO max 13.8 Maestrale 85 % 1011 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 67 % 13.4 NO max 14.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.12 mm 24.6 ONO max 23.9 Maestrale 71 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.33 mm 25.1 NO max 29 Maestrale 77 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 38 % 19.3 NO max 24 Maestrale 83 % 1012 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 34 % 16.7 NO max 21.3 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.