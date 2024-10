Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Venerdì 4 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa significativa, ma con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni più serene nel corso della giornata. La temperatura percepita oscillerà tra i 18,8°C e i 24,3°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di 21,3°C e una copertura nuvolosa del 97%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 20,7°C. La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento, che toccheranno i 24,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 21,1 km/h e i 27 km/h, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole che si affacceranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,2°C alle 15:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 52%. La brezza tesa proveniente da Nord-Ovest garantirà un comfort termico, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,8°C a mezzanotte. La velocità del vento diminuirà, rendendo le condizioni più tranquille e favorevoli per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze locali e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 1 % 19.8 NO max 27.3 Maestrale 80 % 1009 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 7 % 23.1 NO max 30.3 Maestrale 72 % 1010 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° prob. 15 % 22.6 NNO max 29.6 Maestrale 62 % 1011 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.1° Assenti 22.8 NO max 27.4 Maestrale 48 % 1011 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 28.3 NO max 29.7 Maestrale 48 % 1011 hPa 16 poche nuvole +22.4° perc. +22.2° Assenti 25.3 NO max 28.8 Maestrale 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 16.8 NO max 22.1 Maestrale 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 10.9 NO max 13.2 Maestrale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:42

