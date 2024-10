Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una temperatura di 19,6°C e umidità attorno all’85%. Si prevede pioggia leggera al mattino, con un aumento della temperatura a 21,9°C e accumuli di 0,13 mm. Nel pomeriggio, la pioggia moderata porterà a 22,1°C e un accumulo di 2,03 mm. Sabato, la pioggia continuerà, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento, con temperature attorno ai 21,2°C. Domenica si prevede un cielo sereno, con temperature fresche che scenderanno a 17,3°C durante la notte, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 18 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 19,8°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 27,9 km/h, creando una brezza vivace. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, il tempo cambierà con l’arrivo di pioggia leggera. La copertura nuvolosa salirà al 100%, e la temperatura aumenterà fino a 21,9°C. La temperatura percepita sarà di 22,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Est con una velocità di 11,3 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno 0,13 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non migliorerà, con pioggia moderata prevista. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 22,1°C, con una temperatura percepita di 22,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento si intensificherà, raggiungendo i 12 km/h. Le precipitazioni continueranno, con un accumulo di 2,03 mm. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica scenderà ulteriormente a 1017 hPa.

Infine, nella sera, la pioggia persisterà con intensità moderata. La temperatura scenderà a 19,1°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento si attenuerà a 5,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un accumulo di 2,27 mm. L’umidità aumenterà fino al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Sabato 19 Ottobre

Nella notte di Sabato 19 Ottobre, si prevede un proseguimento della pioggia moderata. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a 5,2 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 1,94 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, la pioggia continuerà, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà a 20,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,2°C. La velocità del vento aumenterà a 18,6 km/h. Le precipitazioni diminuiranno, con un accumulo di 0,45 mm. L’umidità si attesterà al 73%, e la pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con cielo coperto. La temperatura si attesterà a 21,2°C, con una temperatura percepita di 21°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a 27,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. La temperatura scenderà a 17,7°C, con una temperatura percepita di 17,6°C. Il vento si attenuerà a 16,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con un cielo sereno. La temperatura scenderà a 17,3°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 2%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a 15,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 77%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole. La temperatura salirà a 19,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,7°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a 10,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto. La temperatura si attesterà a 20,6°C, con una temperatura percepita di 20,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 17,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse. La temperatura scenderà a 18°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. Il vento si attenuerà a 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sciacca si preannuncia caratterizzato da un inizio piovoso, con un Venerdì che porterà piogge moderate e temperature miti. Sabato si assisterà a un miglioramento, con schiarite e temperature in calo. Domenica, infine, si prevede un cielo sereno e temperature fresche, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica.

