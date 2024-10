Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre nella mattina si registrerà una leggera apertura con nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, Scicli presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,3°C. La copertura nuvolosa sarà dell’80%, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00, mantenendo temperature simili, intorno ai +18,1°C. La temperatura percepita si attesterà attorno ai +17,9°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +18,2°C alle 06:00 fino a +21,4°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,6 km/h alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 93% e l’86%. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 65-76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente da +21,7°C alle 13:00 a +20,1°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7-12 km/h, con direzione sud-est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a oscillare tra il 66% e il 75%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature scenderanno a +18,4°C alle 19:00, fino a raggiungere +17,8°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’87% verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Scicli indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort percepito. La settimana si prospetta quindi con un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 2.1 NNE max 2.1 Grecale 76 % 1021 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 4.3 NNE max 4.5 Grecale 76 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 8.3 E max 9.1 Levante 67 % 1023 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 12 SSE max 11.2 Scirocco 64 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 9.9 SSE max 9.1 Scirocco 68 % 1022 hPa 17 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 9.8 ESE max 12.8 Scirocco 77 % 1022 hPa 20 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 10.2 ENE max 12.2 Grecale 84 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.9° Assenti 8.6 ENE max 9.8 Grecale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.