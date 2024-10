Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si porterà a circa 19,7°C alle 07:00. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra i 15 e i 17 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. A partire dalle 09:00, si potranno osservare nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i 21,2°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 20,8°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 67%. Le precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno a circa 17,5°C alle 23:00. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una velocità del vento che si ridurrà a circa 8,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Scicli mostrano una continuità di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche schiarita sporadica. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 15.2 E max 24 Levante 82 % 1023 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 14.6 E max 21.6 Levante 82 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 17.5 E max 20.2 Levante 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 17.5 ESE max 17.1 Scirocco 62 % 1024 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 18.3 ESE max 19.2 Scirocco 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 16.1 E max 21 Levante 76 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18° perc. +18° Assenti 11.2 E max 14.4 Levante 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 8.4 ENE max 10 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:05

